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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стало известно, какого персонажа может сыграть Джейсон Момоа в новой киновс...

Стало известно, какого персонажа может сыграть Джейсон Момоа в новой киновс...

Стало известно, какого персонажа может сыграть Джейсон Момоа в новой киновселенной DC. И нет, это не АкваменИздание Variety сообщило, что Джейсон Момоа (Jason Momoa) ведет переговоры с DC Studios касательно того, чтобы сыграть Лобо в одном из предстоящих фильмов.

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