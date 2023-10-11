Стало известно, какого персонажа может сыграть Джейсон Момоа в новой киновс...

Стало известно, какого персонажа может сыграть Джейсон Момоа в новой киновселенной DC. И нет, это не АкваменИздание Variety сообщило, что Джейсон Момоа (Jason Momoa) ведет переговоры с DC Studios касательно того, чтобы сыграть Лобо в одном из предстоящих фильмов.
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