Парковка на площади 1905 года заработает с 23 марта

Парковка на главной площади Екатеринбурга заработает с 5 часов утра 23 марта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, «Каток на площади» будет открыт до 9 марта, а с 10 по 23 марта его конструкции будут демонтировать.
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