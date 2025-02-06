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Парковка на площади 1905 года заработает с 23 марта

Парковка на площади 1905 года заработает с 23 марта

Парковка на главной площади Екатеринбурга заработает с 5 часов утра 23 марта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, «Каток на площади» будет открыт до 9 марта, а с 10 по 23 марта его конструкции будут демонтировать.

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