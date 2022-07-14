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Министр поручил немедленно завершить ремонтные работы в аэропортах на Алаколе

Министр поручил немедленно завершить ремонтные работы в аэропортах на Алаколе

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев поручил немедленно завершить строительно-монтажные работы в аэропортах Ушарала и Урджара, передает корреспондент NUR.

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