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Театр абсурда

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Что будет, если США и Россия разорвут дипотношения? Пинчук предостерёг: "И чего мы добьёмся?"

Что будет, если США и Россия разорвут дипотношения? Пинчук предостерёг: "И чего мы добьёмся?"

via www.imago-images.de/Globallookpress Андрей Пинчук объяснил, что будет, если США и Россия разорвут дипотношения.

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