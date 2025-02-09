Боец ВС РФ пробрался в тыл ВСУ и четыре дня ликвидировал солдат противника

Командир взвода штурмового подразделения сержант Василий Мастюгин в течение четырех дней оставался незамеченным в тылу противника и уничтожал украинских боевиков при освобождении Дзержинска в Донецкой народной республике (ДНР).
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