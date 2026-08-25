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Биолог рассказал, как медведи становятся людоедами

Биолог рассказал, как медведи становятся людоедами

В конце августа в Сибири зафиксировали сразу несколько опасных встреч людей с медведями. На Алтае хищник утащил девушку из палатки, в Кузбассе пострадал рыбак, а в Иркутской области звери атаковали двух мужчин.

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