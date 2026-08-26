The Economist: Канада проиграет США в торговой войне

ЛОНДОН, 26 августа, ФедералПресс. Ответные пошлины, которые премьер-министр Канады Марк Карни ввел на американские товары после провала переговоров с Вашингтоном, поставили страну на грань экономического столкновения с Соединенными Штатами.
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