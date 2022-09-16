Пентагон рассказал о составе нового пакета военной помощи Киеву

РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Киеву на сумму порядка 600 миллионов долларов включает в себя дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, говорится в распространенном заявлении Пентагона.
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