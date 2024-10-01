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Объединенные компании Wildberries и Russ закончили реструктуризацию

Объединенные компании Wildberries и Russ закончили реструктуризацию

Основатель Wildberries Татьяна Ким (ранее Бакальчук) опубликовала видео, в котором говорит о том, что подошла к концу реструктуризация объединенной компании онлайн-ретейлера Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

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