Объединенные компании Wildberries и Russ закончили реструктуризацию

Основатель Wildberries Татьяна Ким (ранее Бакальчук) опубликовала видео, в котором говорит о том, что подошла к концу реструктуризация объединенной компании онлайн-ретейлера Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.
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