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Аналитик Уилкерсон: боевики ВСУ сдаются в плен из-за хорошего обращения россиян

Аналитик Уилкерсон: боевики ВСУ сдаются в плен из-за хорошего обращения россиян

Многие украинцы хотят попасть в плен к русским, где с ними обращаются лучше, чем в ВСУ. Об этом заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.

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