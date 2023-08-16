Военное обозрение

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Украинский режим сообщил об отправке из порта Одессы первого судна по т.н. «временному коридору»

Украинский режим сообщил об отправке из порта Одессы первого судна по т.н. «временному коридору»

После выхода России из «зерновой сделки» иностранные суда фактически потеряли возможность беспрепятственного перемещения по Черному морю в украинские порты.

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