Поражение на украинском фронте разделят между собой Киев, Брюссель, Берлин, Париж и Лондон.Турецкий политический аналитик, автор книги «Упадок американского могущества и восходящие силы» Умур Тугай Юджель рассказал РИА Новости, что ситуация на Украине ухудшилась и легитимность Зеленского поставили под сомнение.
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