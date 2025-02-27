Политолог Юджель назвал страны Запада проигравшими в конфликте на Украине

Поражение на украинском фронте разделят между собой Киев, Брюссель, Берлин, Париж и Лондон.Турецкий политический аналитик, автор книги «Упадок американского могущества и восходящие силы» Умур Тугай Юджель рассказал РИА Новости, что ситуация на Украине ухудшилась и легитимность Зеленского поставили под сомнение.