Компактный и мощный блок питания мощностью 100 Вт, который продлевает срок службы батареи ноутбука. Представлен Anker Laptop Charger Pro

Устройство оснащено сенсорным экраном и само подбирает кривую заряда для конкретной модели ноутбука Anker представила на выставке IFA 2026 новый компактный адаптер Laptop Charger Pro мощностью 100 Вт.
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