Семья спецназовца Ульмана опровергла информацию о его смерти в зоне СВО

Семья бывшего капитана ГРУ Ульмана опровергла информацию о его гибели в зоне СВО Семья бывшего командира группы спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) капитана Эдуарда Ульмана опровергла его гибель в ходе участия в специальной военной операции (СВО).