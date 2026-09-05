Тесты показывают, что при активации DLSS 5 даже генератор кадров спасёт ситуацию далеко не всегда

В случае слабых карт ситуация усугубляется После выхода игры NBA 2K27, которая первой получила поддержку DLSS 5, мы увидели независимые тесты, которые показали падение производительности при включении технологии в 2-5 раз.
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