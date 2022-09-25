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Миллионерша Ким Кардашьян страдает от неизлечимой болезни

Миллионерша Ким Кардашьян страдает от неизлечимой болезни

Миллионерша Ким Кардашьян продолжает бороться с псориазом. Woman.ru обратил внимание на недавний выход инфлюенсерши в мини, после чего стало понятно, что звезда пережила новое обострение болезни после ремиссии — на ее ногах заметили красные шрамы.

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