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День Победы: сын ветерана ВОВ из Мангистау поделился своими воспоминаниями об отце

День Победы: сын ветерана ВОВ из Мангистау поделился своими воспоминаниями об отце

В преддверии 9 мая – Дня Победы Тореали Саурбайулы, сын ветерана Великой Отечественной войны, жителя села Бейнеу, Базарбаев Саурбая поделился своими воспоминаниями об отце, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата Бейнеу.

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