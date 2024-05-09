День Победы: сын ветерана ВОВ из Мангистау поделился своими воспоминаниями об отце

В преддверии 9 мая – Дня Победы Тореали Саурбайулы, сын ветерана Великой Отечественной войны, жителя села Бейнеу, Базарбаев Саурбая поделился своими воспоминаниями об отце, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата Бейнеу.
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