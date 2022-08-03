МИД: Россия не станет применять ядерное оружие на Украине

- Мы гипотетически допускаем ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.
- Мы гипотетически допускаем ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.
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