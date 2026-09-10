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ТАСС

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Бойцы ЮВО поучатвовали в богослужении по случаю обретения мощей Дмитрия Донского

Бойцы ЮВО поучатвовали в богослужении по случаю обретения мощей Дмитрия Донского

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие отдельного гвардейского мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в богослужении, приуроченном к обретению мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского.

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