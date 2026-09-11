Что такое «Чурики-чурики, я в домике»

У этой игровой фразы очень глубокий смысл фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom.ruМногие из нас помнят эту фразу из детства «Чур, я в домике!» Но оказалось, что поколение альфа тоже активно использует это выражение, только у современных детей оно звучит иначе: «Чурики-чурики, я в домике!»А вы знали, что школьники регулярно спрашивают у голосового помощника Алисы смысл этой фразы? Если вы и сами не помните, откуда пошло это выражение, рассказываем все, что о нем известно.