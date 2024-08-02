Потребительские кредиты в Беларуси: актуальная информация Татьяна СоломонПотребительский кредит в Беларуси играют важную роль в экономической жизни страны, предоставляя гражданам возможность приобретать товары и услуги на условиях отсроченного платежа.
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