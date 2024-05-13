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Русская весна

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Враг подтверждает продвижение Армии России на Донецком фронте (КАРТА)

Враг подтверждает продвижение Армии России на Донецком фронте (КАРТА)

Враг подтверждает продвижение российских войск на нескольких участках Донецкого фронта. ► Западнее Семёновки и Орловки российские войска продвинулись на участке шириной до 3,52 км на глубину до 1,13 км в направлении Уманского.

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