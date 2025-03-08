Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Смогут ли Франция и Британия заменить «ядерный зонтик» США в Европе

Смогут ли Франция и Британия заменить «ядерный зонтик» США в Европе

Эмманюэль Макрон допустил, что французские ядерные заряды разместят в других странах Эксперты ИМЭМО РАН и МГИМО: европейский ядерный зонт вряд ли скоро заработает В Париже заявили, что Франция готова заменить США в области ядерного сдерживания в Европе.

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