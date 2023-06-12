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Официальная сводка Представительства ДНР в СЦКК с 00:00 11.06.2023 по 00:00 12.06.2023 года

Официальная сводка Представительства ДНР в СЦКК с 00:00 11.06.2023 по 00:00 12.06.2023 года

Под вражеским огнем за прошедшие сутки оказались районы четырех населенных пунктов Республики, повреждены 2 объекта гражданской инфраструктуры .

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