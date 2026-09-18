📥Молодежь сегодня и голосует, и поддерживает тех, кому нужна помощь на СВО Свыше 51 тысячи избирателей Волгоградской области на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва впервые смогут проголосовать на выборах федерального и регионального уровней.