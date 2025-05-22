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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь Дании Дичоу отбил 39 из 40 бросков Канады в 1/4 финала ЧМ-2025. Датчане победили и вышли в полуфинал

24-летний голкипер пропустил лишь 1 шайбу – от защитника «Филадельфии» Трэвиса Сэнхайма в 3-м периоде.

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