В России заблокировали более 20 тысяч сайтов с нелегальными БАДами

В случае с незарегистрированными БАДами потребитель не может быть уверен в том, что указанный на упаковке состав и дозировка соответствуют действительности Роспотребнадзор ограничил доступ более чем к 20 тысячам интернет-ресурсов, через которые продавались биологически активные добавки без государственной регистрации.