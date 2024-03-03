Три рязанца удостоены госнаград

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен ректор РИРО Андрей Кашаев за заслуги в профессиональной подготовке специалистов, многолетнюю добросовестную работу и за успели в научно-педагогической деятельности.
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