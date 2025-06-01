Европа последовательно выступает в поддержку «угнетаемых мусульман Восточного Туркестана» По информации местных и региональных СМИ, недавно в Турции была раскрыта сеть китайской разведки, агенты которой прослушивали уйгурских «активистов» и турецких чиновников с помощью поддельных вышек сотовой связи.
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