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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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На новом мосту через реку Битцу выполнены конструкции пролетного строения

На новом мосту через реку Битцу выполнены конструкции пролетного строения

На объекте полностью выполнены все пять опор Завершены работы по устройству конструкций пролетного строения будущего моста через реку Битцу, который входит в состав участка Московского скоростного диаметра (МСД).

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