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Депутаты АКЗС просят обязать психологов никому не рассказывать детские тайны

Депутаты АКЗС просят обязать психологов никому не рассказывать детские тайны

Сейчас закон не требует таких специалистов соблюдать защиту личной информации Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания предложили внести изменения в федеральный закон "Об образовании", чтобы усилить защиту личной информации детей, получающих помощь у школьных психологов.

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