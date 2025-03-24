Депутаты АКЗС просят обязать психологов никому не рассказывать детские тайны

Сейчас закон не требует таких специалистов соблюдать защиту личной информации Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания предложили внести изменения в федеральный закон "Об образовании", чтобы усилить защиту личной информации детей, получающих помощь у школьных психологов.
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