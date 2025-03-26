Global Look Press/Petrov Sergey|news.ru Государства Европы после заявлений украинской стороны о согласии на 30-дневное прекращение огня сразу поменяли собственную позицию о недопустимости перемирия в конфликте в Незалежной.
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