Евросоюз приостановил продовольственную помощь Сомали

ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB Финансирование Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Сомали, которое осуществлял ЕС, временно приостановлено из-за обнаружения факта массовых краж, об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на чиновников Евросоюза.