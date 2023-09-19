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Евросоюз приостановил продовольственную помощь Сомали

Евросоюз приостановил продовольственную помощь Сомали

ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB Финансирование Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Сомали, которое осуществлял ЕС, временно приостановлено из-за обнаружения факта  массовых краж, об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на чиновников Евросоюза.

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