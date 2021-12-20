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Анси надежды: смогут ли биатлонисты сохранить суперформу до Пекина

Анси надежды: смогут ли биатлонисты сохранить суперформу до Пекина

За последние сезоны мы уже как-то привыкли ругать биатлонистов и восхищаться лыжниками. У последних — целая россыпь мегазвезд во главе с двукратным обладателем Кубка мира Александром Большуновым и вообще борьба за медали абсолютно в каждой гонке.

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