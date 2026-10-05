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Газета.ру

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Во Вьетнаме арестовали банду, похитившую 2700 кошек на мясо

Во Вьетнаме арестовали банду, похитившую 2700 кошек на мясо

Банда похитила около 2700 кошек на мясо во Вьетнаме, пишет Báo Thanh Niên.Полиция Хошимина задержала 12 человек по делу о крупной сети, которая, по версии следствия, похищала домашних кошек по ночам и затем перепродавала их.

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