Во Вьетнаме арестовали банду, похитившую 2700 кошек на мясо

Банда похитила около 2700 кошек на мясо во Вьетнаме, пишет Báo Thanh Niên.Полиция Хошимина задержала 12 человек по делу о крупной сети, которая, по версии следствия, похищала домашних кошек по ночам и затем перепродавала их.