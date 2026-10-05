Во Вьетнаме арестовали банду, похитившую 2700 кошек на мясо

Банда похитила около 2700 кошек на мясо во Вьетнаме, пишет Báo Thanh Niên.Полиция Хошимина задержала 12 человек по делу о крупной сети, которая, по версии следствия, похищала домашних кошек по ночам и затем перепродавала их.
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