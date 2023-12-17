Депутат Гурулев призвал рожать детей по «приказу Путина»

Лариса Поплавская

Это же надо так утрировать слова президента. Это явно засланый казачек и с ним надо разобраться. А оборты это плохо, но их запретом только увеличится число смертей, так как женщины пойдут к часникам, знахаркам и кто к кому может. Корни не желания рожать намного глубже. Это гражданские браки, в которых своих то не хотят содержать, не только приемных (чужих для них). Бегают от алиментов как коты мартовские. Их дело шоферское за T??? зае.... вые...... и уе..... Проблема с мужчинами: часть лавеласы. часть альфонцы. часть пьянота-наркоши и совсем малая часть действительно мужчин способных содержать, защищать свою семью. Современная безотцовщина отличается от таковых послевоенных времен. Небыло этих уродов- золотых деток, меньше смотрели с высока и требования были поскромнее у всяких чинуш из министерства образования, медицины. Небыло золотых унитазов и многого другого. Люди были беднее, но страна строила бесплатное жилье, больницы, школы, вузы. А теперь для того, чтобы покупать личные яхты и греть пузо на югах надо много денег только избранным. Воруют все никого не жалея. От кого рожать? Депутатов алигархов, артистов на всех не хватит. Да и они только и пиарятся своими разводами, дележами "собственности" Женитьбой на практически по возрасту детях. С кого брать пример???? С тех кто бьет себя в грудь убеждая общество, что он мужчина. А оборты это очередной канал для обогащения непорядочных людей.