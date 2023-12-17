Депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал россиян рожать «по приказу» российского президента Владимира Путина.
Депутат Гурулев призвал рожать детей по «приказу Путина»
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Геннадий Бережнов
Гурулев призвал россиян рожать «по приказу» российского президента Владимира Путина. Один не думая мелет чушь, а другие типа, ОСН, повторяют и тиражируют глупости. А большинство народа Путина поняли правильно и понимают, что сегодня ещё не то время и не скоро оно наступит.
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7 час.
Лариса Поплавская
Это же надо так утрировать слова президента. Это явно засланый казачек и с ним надо разобраться. А оборты это плохо, но их запретом только увеличится число смертей, так как женщины пойдут к часникам, знахаркам и кто к кому может. Корни не желания рожать намного глубже. Это гражданские браки, в которых своих то не хотят содержать, не только приемных (чужих для них). Бегают от алиментов как коты мартовские. Их дело шоферское за T??? зае.... вые...... и уе..... Проблема с мужчинами: часть лавеласы. часть альфонцы. часть пьянота-наркоши и совсем малая часть действительно мужчин способных содержать, защищать свою семью. Современная безотцовщина отличается от таковых послевоенных времен. Небыло этих уродов- золотых деток, меньше смотрели с высока и требования были поскромнее у всяких чинуш из министерства образования, медицины. Небыло золотых унитазов и многого другого. Люди были беднее, но страна строила бесплатное жилье, больницы, школы, вузы. А теперь для того, чтобы покупать личные яхты и греть пузо на югах надо много денег только избранным. Воруют все никого не жалея. От кого рожать? Депутатов алигархов, артистов на всех не хватит. Да и они только и пиарятся своими разводами, дележами "собственности" Женитьбой на практически по возрасту детях. С кого брать пример???? С тех кто бьет себя в грудь убеждая общество, что он мужчина. А оборты это очередной канал для обогащения непорядочных людей.
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7 час.
Александр Глущенко
ВРЕМЕНА ВСЕГДА ТЯЖЕЛЫЕ БЫЛИ , ЕСТЬ И БУДУТ...И ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.. ПОСЛЕ ВОВ И ТОЖЕ БЫЛ БЫЛ ГОЛОД 47 И 49... И ПЕНСИИ СТАЛИ ВЫПЛАЧИВАТЬ ТОЛЬКО В 56 Г. И ОБРАЗОВАНМИЕ , СРЕДНЯЯ ШКОЛА БЫЛИ ПЛАТНЫМИ , НИ ГОВОРЯ О ТЕХНИКУМАХ, ВУЗах.. СЕЙЧАС ПОЖАЛУЙ ЖИВЕМ ЛУЧШЕ , ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ , НО .... СЕЙЧАС ОБЩЕСТВО НЕ СТРЕМИТСЯ К ДЕТОРОЖДЕНИЮ, ХОТЬ ЗАКИДАЙ ЕГО КОРЖИКАМИ .. ЗАХОТЕЛИ ЖЕНИЛИСЬ ИЛИ ТАК ПРОСТО , ЗАХОТЕЛИ РАЗВЕЛИСЬ ИЛИ РАЗБЕЖАЛИСЬ. У НИХ НЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДАЖЕ ЗА СЕБЕ.. ГЛОБАЛИЗМ РУЛИТ..
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6 час.
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