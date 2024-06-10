Военный аналитик рассказал, почему штурм Николаева и Одессы невозможен. Также стало известно, что именно в приморских городах планируется создание баз НАТО для обучения и обеспечения лётчиков F-16 всем необходимым: "Заход сил НАТО через Чёрное море".
"Заход сил НАТО через Чёрное море": Французы высадились в Одессе раньше срока. Штурм невозможен - аналитик
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Пока кресла делили забыли зачем на Украину ходили. Это же не поясом двенадцать мух прибить одним ударом. Дубину в небо забросили. Осталось на печь лезть.
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13 час.
АЛ
Александр Лепаев
раз франция в вела свои войска. то почему не ударить по франции.или только языком горазд. франция в вела значит напала.ответа не будет.. значит ждите когда все страны нападут. и что тогда.также будете пугать. но вот только уже позно пугать надо что то предпринимать. чего еще ждать.все с под контроля выходит и чем дальше тем хуже. если мост взорвут то не знаю что можно думать о нашем руководстве.
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12 час.
Silver Kont
Их отправляют в красивых лакированых гробах, покрытых триколором лягушатников...
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5 час.
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