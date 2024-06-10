"Заход сил НАТО через Чёрное море": Французы высадились в Одессе раньше срока. Штурм невозможен - аналитик

АЛ

Александр Лепаев

раз франция в вела свои войска. то почему не ударить по франции.или только языком горазд. франция в вела значит напала.ответа не будет.. значит ждите когда все страны нападут. и что тогда.также будете пугать. но вот только уже позно пугать надо что то предпринимать. чего еще ждать.все с под контроля выходит и чем дальше тем хуже. если мост взорвут то не знаю что можно думать о нашем руководстве.