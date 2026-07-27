Модернизация теплоснабжения в округе Пушкинский охватит 58 тысяч жителей

Цифровизация и ремонт: как обновляют систему теплоснабжения в Подмосковье.Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил результаты капитального ремонта котельной "7 квартал" на улице Толмачева в Ивантеевке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии