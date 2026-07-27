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Царьград

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Модернизация теплоснабжения в округе Пушкинский охватит 58 тысяч жителей

Модернизация теплоснабжения в округе Пушкинский охватит 58 тысяч жителей

Цифровизация и ремонт: как обновляют систему теплоснабжения в Подмосковье.Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил результаты капитального ремонта котельной "7 квартал" на улице Толмачева в Ивантеевке.

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