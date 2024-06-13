Протасов: Роскачество рассчитывает, что ГОСТ на школьную форму примут в этом году

Организация также продолжит исследование в этой отрасли Роскачество рассчитывает, что ГОСТ на школьную форму примут уже в этом году, организация также продолжит и исследование в этой отрасли, сообщил ее руководитель Максим Протасов в интервью РИА «Новости» в рамках ПМЭФ.