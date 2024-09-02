Смертельное ДТП с иномаркой произошло в Красногвардейском районе Крыма

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в Крыму.Предварительно установлено, что вечером 1 сентября на трассе «Красногвардейское — Нижнегорский» в населённом пункте Мускатное, 31-летний водитель автомобиля Кia Ceed, двигаясь в сторону посёлка Красногвардейское, превысил скорость, допустил выезд за пределы проезжей части, где въехал в дерево.
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