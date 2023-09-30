Ефимов: инвесторы построят в Москве четыре гостиницы по льготной ставке

Москва всегда была популярным городом для путешествий. Каждый год миллионы туристов из разных уголков нашей страны, а также «соседи» из-за рубежа приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть уникальные артефакты, главные памятники искусства и культуры России, прогуляться по историческим местам и просто насладиться красотой города, где древность гармонично сочетается с современностью и в котором каждая из минувших эпох оставила индивидуальный яркий след.