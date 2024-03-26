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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Песков: «К решению атлетов поехать на Олимпиаду нужно относиться с уважением. Выиграет человек без нашего флага – будем гордиться»

– Нашим спортсменам предложили выступать на Олимпиаде в Париже, представляя только самих себя, а не свою страну.

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