Crude Inventories Have Fallen To "Precariously Low" Levels U.S. crude inventories fell sharply last week as refineries ramped up production to capitalize on higher fuel prices following renewed conflict with Iran, according to Financial Times.
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