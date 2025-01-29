После обвинений американского телеведущего Такера Карлсона в адрес Блинкена в том, что он "пытался убить Путина" учредитель Царьграда Константин Малофеев предложил Трампу отдать банду экс-президента США Байдена под суд.
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