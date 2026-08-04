ВС РФ нанесли удары по украинским портам и судам с военными грузами

Вечером 3 августа Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары по портам, морским судам и объектам портовой инфраструктуры Украины, которые, по данным ведомства, использовались в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.
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