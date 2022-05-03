Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Теперь из «Зенита» некоторые могут убежать. Но в стране происходят события, которые гораздо важнее, чем футбол

«Что касается легионеров «Зенита» в связи с «баном» УЕФА, то тут все будет зависеть от того, как с ними будет разговаривать руководство клуба, - считает чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев.
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