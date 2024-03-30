Публикующий якобы от имени ИГИЛ информацию интернет-ресурс многократно попадался на лжи

Эксперты, анализируя данные о том, что ИГИЛ-К (*запрещенная в РФ террористическая группировка) взяло на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», обращают внимание на несколько немаловажных деталей.
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