Врач: краткие походы в баню снижают риск внезапной сердечной смерти

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda Краткие походы в баню считаются кардионагрузкой для организма, повышают устойчивость сердечно-сосудистой системы и снижают риск внзапной сердечной смерти, заявил "Известиям" преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
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