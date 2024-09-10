Умерший в СИЗО фигурант дела о сухпайках для армии РФ препятствовал следствию

Нина Плотникова

Впечатление однозначное-его там убили по двум причинам или не хотел говорить то, что хотелось следствию или убили по заказу тех, кто не хотел, что его участие всплыло. в обоих случаях виновны как сотрудники СОЗО, так и те ретивые, которые не ограничились домашним арестом. А главное виновно госдумовское едросское большинство, принявшее законы против регулярной проверки и контроля, в результате чего некачественность пайков не была обнаружена еще на выходе с завода.