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Умерший в СИЗО фигурант дела о сухпайках для армии РФ препятствовал следствию

Умерший в СИЗО фигурант дела о сухпайках для армии РФ препятствовал следствию

Скончавшийся в СИЗО предприниматель Игорь Котельников, который проходил фигурантом по уголовному делу о поставках некачественного питания для нужд Министерства обороны РФ, затруднял ход расследования и препятствовал установлению истины.

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Комментарии
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Нина Плотникова
Впечатление однозначное-его там убили по двум причинам или не хотел говорить то, что хотелось следствию  или убили по заказу тех, кто не хотел, что его участие всплыло. в обоих случаях  виновны как сотрудники СОЗО, так и те ретивые, которые не ограничились домашним арестом. А главное виновно госдумовское едросское большинство, принявшее законы против  регулярной проверки и контроля, в результате чего  некачественность пайков не была обнаружена еще на выходе с завода.
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