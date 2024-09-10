Скончавшийся в СИЗО предприниматель Игорь Котельников, который проходил фигурантом по уголовному делу о поставках некачественного питания для нужд Министерства обороны РФ, затруднял ход расследования и препятствовал установлению истины.
Умерший в СИЗО фигурант дела о сухпайках для армии РФ препятствовал следствию
Комментарии
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Нина Плотникова
Впечатление однозначное-его там убили по двум причинам или не хотел говорить то, что хотелось следствию или убили по заказу тех, кто не хотел, что его участие всплыло. в обоих случаях виновны как сотрудники СОЗО, так и те ретивые, которые не ограничились домашним арестом. А главное виновно госдумовское едросское большинство, принявшее законы против регулярной проверки и контроля, в результате чего некачественность пайков не была обнаружена еще на выходе с завода.
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