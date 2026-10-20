© sahara_ray/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Семья австралийской модели, экс-избранницы певца Джастина Бибера Сахары Рэй, подтвердила ее кончину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В РПЦ рассказали,...
- Аналитик Коротчен...
- GS Финэксперт Иванов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым